На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош накануне вечером сошла снежная лавина объемом 2,5 миллиона кубометров. Длина лавины составила 250, высота - 50, ширина - 200 метров.

Сейчас трасса полностью закрыта. По предварительным данным Минтраса, ограничение продлится три дня. МЧС рекомендует гражданам воздержаться от поездок по трассе до полной очистки от снега.

На посту «Сосновка», по данным на 6.00, находилось 5 легковых и 50 грузовых машин, на посту «Арал» - 35 легковых и 60 грузовых. Там организованы пункты обогрева и горячего питания.

Пресс-служба МЧС опубликовала фотографии с места происшествия.