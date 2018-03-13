Самолет, летевший из Бишкека, не смог сесть в Баткене

Самолет авиакомпании «Тез Джет», летевший из Бишкека, не смог приземлиться в Баткене и вернулся в аэропорт «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «МАМ».

«С бортом все в порядке. Самолет не смог сесть из-за метеоусловий, в Баткене был густой туман. Авиакомпания предложила пассажирам альтернативу: кто-то вылетел в Ош, часть пассажиров вернула билеты», — сказали в пресс-службе.

Напомним, 1 марта самолет RJ-85 авиакомпании «Тез Джет» совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Самолет тогда благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал. По факту возбудили уголовное дело.