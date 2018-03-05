14:35
+1
USD 68.02
EUR 83.78
RUB 1.20
Общество

По факту аварийной посадки самолета в Бишкеке возбуждено уголовное дело

По факту аварийной посадки самолета в Бишкеке, следовавшего в Баткен, Управление внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД КР возбудило уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело заведено по статье 280 (нарушение правил безопасности движения и/или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта).

Напомним, самолет RJ-85 авиакомпании «Тез Джет» совершил аварийную посадку 1 марта. Пилоты запросили через диспетчеров аварийную посадку из-за отказа левого двигателя.

Самолет благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал. Создана комиссия для расследования.
Ссылка:
просмотров: 847
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане недовольны работой участковых
Митинг в поддержку антикоррупционных инициатив президента завершен
Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Адвокаты обвиняемых в тройном убийстве в Киргшелке обратились к президенту
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Создана комиссия для расследования аварийной посадки самолета
Карта полета аварийно севшего в Бишкеке самолета
«Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Бизнес
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp