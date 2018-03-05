По факту аварийной посадки самолета в Бишкеке возбуждено уголовное дело

По факту аварийной посадки самолета в Бишкеке, следовавшего в Баткен, Управление внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД КР возбудило уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело заведено по статье 280 (нарушение правил безопасности движения и/или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта).

Напомним, самолет RJ-85 авиакомпании «Тез Джет» совершил аварийную посадку 1 марта. Пилоты запросили через диспетчеров аварийную посадку из-за отказа левого двигателя.

Самолет благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал. Создана комиссия для расследования.