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Ремонт ТЭЦ. ГКНБ задержал технического директора ОАО «Электрические станции»

ГКНБ задержал технического директора ОАО «Электрические станции» Алмаза Жусупбекова. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Алмаза Жусупбекова водворили в СИЗО ГКНБ. Он проходит по ранее возбужденному делу о ремонте котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека.

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Ранее ГСУ ГКНБ КР возбудило уголовное дело и задержало бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

Несмотря на несоответствие квалификационным требованиям, при проведении конкурса для закупки ремонтных работ котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека заключен договор с фиктивным подрядчиком. Однако ремонт выполнен собственными силами коллектива.

Как стало известно ИА «24.kg», договор на выполнение ремонтных работ котлов заключен с ОАО «Сибэнергоремонт». Компания признана банкротом и уже ликвидирована.
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