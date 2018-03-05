В ремонте ТЭЦ Бишкека задействовали несуществующую российскую компанию

ГКНБ выявил хищения и незаконный вывод денежных средств в особо крупных размерах отдельными руководителями ОАО «Электрические станции». В схеме задействовали подставные фирмы, с которыми заключили фиктивные подрядные договоры.

Несмотря на несоответствие квалификационным требованиям при проведении конкурса для закупки ремонтных работ котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека, заключен договор с подрядчиком. Однако ремонт выполнен собственными силами коллектива.

Деньги выделялись на подготовку ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

ГСУ ГКНБ КР возбудило уголовное дело и задержало бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Как стало известно ИА «24.kg», договор на выполнение ремонтных работ котлов заключен с ОАО «Сибэнергоремонт». «Электрические станции» закладывали на это 30,2 миллиона сомов. Победитель тендера оценил работы в 26,5 миллиона сомов.

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Подрядчика выбрали со второго раза. Все заявки участников по первому тендеру отклонили и объявили повторный конкурс.

По данным открытых источников, ОАО «Сибэнергоремонт» зарегистрировано 2 ноября 2002 года в Новосибирске. Основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования. Директором компании является Вадим Александрович Андросов. 10 октября 2017 года компанию ликвидировали. За 2016-й ее убытки составили 3,1 миллиона рублей.

«Сибэнергоремонт» выбрали как подрядчика для ремонта котлов № 14, 18, 22 ТЭЦ Бишкека.

Во время аварии 26 января котлоагрегат № 22 находился в ремонте. Котлы № 14 и 18 работали. Однако на котле № 18 обнаружили неполадки. Лишь 28 января ночью порывы трубопроводов устранили, и его начали заполнять водой.

Ранее ОАО «Сибэнергоремонт» являлось ответчиком по нескольким делам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. На 2016 год их кредиторская задолженность составила 27,1 миллиона рублей. Еще в 2014-м кредитор подал в суд о признании ОАО банкротом.