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Происшествия

В СИЗО Каракола у палестинца вымогали деньги и обещали «общение со смотрящим»

В СИЗО города Каракола сокамерники избили гражданина Палестины и вымогали у него деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, палестинец подрабатывал в турфирме. 20 сентября 2017 года его задержали за якобы незаконное хранение наркотиков.

«Со слов задержанного, в момент задержания с ним были трое граждан Саудовской Аравии. Милиционеры подкинули им четыре грамма гашиша, повезли в ГОВД и держали около 20 часов. У иностранцев вымогали $5 тысяч. Задержанные отдали три тысячи и их отпустили. Палестинец плохо говорит и понимает по-русски. Возможно, ему не сказали, что он под подпиской о невыезде, он уехал в Бишкек, поэтому не являлся несколько раз в суд», — рассказал Нурдин Сулайманов.

В итоге палестинца задержали 25 февраля, привезли в Каракол и водворили в ИВС. 28 февраля его перевели в СИЗО Каракола.

«Когда региональные представители совместно с НПО посетили его, палестинец рассказал, что боится писать заявление, так как сокамерники его стали «грузить», избили и потребовали деньги. Сокамерники звонили его другу и сказали, что если он не принесет деньги, то иностранец живым из СИЗО не выйдет», — сообщил глава Наццентра по предупреждению пыток.

Он добавил, что сейчас палестинца удалось перевести в другую камеру.
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