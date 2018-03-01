Замира Сыдыкова о задержании сына в США: обвинение не предъявлено

Главный редактор газеты ResPublica Замира Сыдыкова прокомментировала ИА «24.kg» задержание полицией в США своего младшего сына Тенгиза.

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По ее словам, вчера в квартире одного из задержанных в штате Вирджиния — Эльдара Резванова неожиданно произвели обыск. Когда Тенгиз Сыдыков поехал в полицейский участок, полиция задержала и его.

«На самом деле новость о задержании кыргызстанцев в США не подтверждена. Да, среди задержанных есть мой сын. Но никакого обвинения задержанным не предъявлено. Возможно, его задержание связано с другим человеком, упомянутым в новости», — рассказала Замира Сыдыкова.

Мой сын не занимается контрабандой оружия и никак не связан с этим бизнесом. Он работает в IT-компании Замира Сыдыкова

По данным главреда ResPublica, Эльдар Резванов является подданным Казахстана.

Замира Сыдыкова рассказала, что ранее Тенгиз снимал с Эльдаром Резвановым квартиру, но давно в ней не живет, потому что переехал.

Когда Эльдара Резванова задержали, Тенгиз Сыдыков поехал в полицейский участок узнать, что случилось с его знакомым. Однако полиция задержала и его лишь на том основании, что Тенгиз Сыдыков жил с подозреваемым в одной квартире.

Замира Сыдыкова выразила уверенность, что ситуация разрешится в самое ближайшее время и Тенгиза отпустят.