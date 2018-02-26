В Ак-Тюзе в горнорудной компании взорвалась труба. МЧС работает на месте

Министерство чрезвычайных ситуаций ведет работу в селе Ак-Тюз Кеминского района на месте, где в местной горнорудной компании взорвалась труба, идущая вдоль дороги. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, о происшествии им стало известно только сегодня, и сотрудники Чуйского управления МЧС сразу выехали на место. Но информации о масштабах аварии пока нет.

Напомним, ранее местные жители сообщили, что накануне взорвалась труба, идущая вдоль дороги от золотоизвлекательного завода к дамбе хвостохранилищ, и химические отходы выливаются в реку и разлились по трассе.