В Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11 человек

В Бишкеке под мостом на улице Абдрахманова столкнулись три маршрутки. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, ДТП произошло примерно в 11.30.

В ГУОБДД сообщили, что в настоящий момент на месте работают инспекторы столичного управления.

«ДТП произошло под мостом. Все три автомобиля двигались в северном направлении. Маршрутные такси № 100, № 145 и № 130 столкнулись, по предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции. Подробности выясняются», — прокомментировали аварию в ГУОБДД.

В Центре экстренной медицины Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что в результате аварии пострадало 11 человек. «Все они не в тяжелом состоянии. На месте работают три бригады «скорой», — отметили в центре.