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Сорвавшиеся со скалы альпинисты были «дикими». Осторожно: фото

Сорвавшиеся со скалы в Ала-Арче альпинисты были «дикими». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Кыргызского республиканского альпинистского клуба Владимир Комиссаров. 

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По его словам, туристы из Литвы сами приехали в Кыргызстан. Не зарегистрировавшись в спасательном фонде, иностранцы решили пройти сложный путь к вершине Свободная Корея.

«Выживший турист добрался до стоянки Рацека. Там есть хижина туристической фирмы «Аксай». Все желающие могут там переночевать. Однако гражданам Литвы туристическую поездку никто не организовывал. Они сами поднялись на вершину. Есть рекомендация МЧС зарегистрироваться в спасательной службе. Существует частный спасательный фонд, который работает с альпинистами. При несчастном случае спасатели смогут вовремя начать работы. Нужно лишь зарегистрироваться, указать направление движения, определиться со страховкой. Это все бесплатные услуги», — сказал Владимир Комиссаров.

Он добавил, что вершина Свободная Корея — маршрут не из легких. «В этой местности нет легких маршрутов. Там скально-ледовая стена высотой в километр и крутизной 70 градусов. Эта вершина не для новичков, а для квалифицированных альпинистов. Опасности нет, когда есть опыт и сответствующая сноровка», — отметил глава клуба альпинистов.

Отметим, что сегодня спасатели МЧС эвакуировали тело погибшего альпиниста из заповедника «Ала-Арча». Погибшего передали частному похоронному бюро. Однако о том, отправят ли тело в Литву, неизвестно. 

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