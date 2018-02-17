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Происшествия

Военнослужащие эвакуировали сорвавшегося со скалы альпиниста из Литвы

Летчики Сил воздушной обороны эвакуировали сорвавшегося со скалы альпиниста. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе СВО.

Уточняется, что операцию по спасению гражданина Литвы военнослужащие провели сегодня.

«35-летний Салиюс Сойкаускас сорвался на пике Свободная Корея в горах национального заповедника «Ала-Арча». Мужчину госпитализировали в частную клинику», — сообщили в СВО.

В МЧС ИА «24.kg» проинформировали, что вместе с Салиюсом Сойкаускасом был еще один альпинист. По предварительным данным, второй турист погиб, сорвавшись с горы.

«Салиюс Соуйкаускас получил травму ноги. Ему удалось дойти до хижины Рацека, связаться с турфирмой. Те, в свою очередь, связались с Генштабом, после чего и была проведена операция по спасению туриста. В настоящий момент спасатели работают над тем, чтобы найти тело второго альпиниста», — проинформировали в ведомстве.
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