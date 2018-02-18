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Происшествия

В Баткенской области в ДТП погиб экс-депутат парламента от фракции СДПК

В Баткенской области в ДТП погиб экс-депутат парламента от фракции СДПК Жусубали Исаев.

По данным Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, авария произошла в ночь на 18 февраля на 290-м километре автодороги Ош – Исфана.

Автомобилем марки Range Rover управлял местный житель. Он, не справившись с управлением, врезался в стоящий на обочине КамАЗ. По предварительным данным, ДТП произошло во время густого тумана.

Жусубали Исаев скончался по дороге в больницу.

ГУОБДД проводит расследование причин ДТП. 
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