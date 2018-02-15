В Бишкеке жестоко убили молодую женщину

В Бишкеке убили молодую женщину, милиция устанавливает ее личность. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, сегодня, примерно в 8.30 в службу «102» поступило сообщение об обнаружении тела женщины у одного из домов в Бишкеке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ответственные от руководства столичного ГУВД и УВД Ленинского района.

На месте обнаружено тело женщины примерно в возрасте 25-30 лет с признаками насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство).

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Личность женщины пока не установлена, документов при ней не было.

Как сообщили ИА «24.kg» очевидцы, на теле женщины обнаружено больше десятка ножевых ранений.