ГУОБДД рассказало подробности смертельного наезда на сотрудницу МП «Тазалык»

Совершивший автонаезд на сотрудницу МП «Тазалык» в Бишкеке водитель задержан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению дорожной безопасности МВД.

Уточняется, что женщина скончалась по дороге в больницу.

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«Автомобиль «Хонда» двигался по улице Токомбаева. Возле кафе «Нават» 43-летний гражданин совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. Анализ крови показал, что водитель был трезвым. Он никуда не уезжал. Машина поставлена на автостоянку. Материалы переданы в Следственное управление», — пояснили в ГУОБДД.