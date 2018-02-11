Трагедия в Аксы: сотрудник милиции сбил четырех учителей, двое из них погибли

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области вчера вечером произошло ДТП со смертельным исходом. В городе Кербене сотрудник милиции сбил четырех человек. По данным ГУОБДД МВД, все четверо - учителя местной школы.

Как рассказали в УВД региона, сотрудник милиции был за рулем собственной автомашины ВАЗ 2107. Не справившись с управлением, он сбил четырех человек, которые передвигались по обочине.

Двое учителей погибли на месте. Им было по 30 лет. Еще двое госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, сотрудник ОВД Аксыйского района пытался избежать столкновения с едущей навстречу машиной. Он свернул на обочину, где в это время шли учителя.

Начато расследование. Милиционер задержан.