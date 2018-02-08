Покерный клуб в подвале многоквартирного дома закрыли в Бишкеке

Очередной покерный клуб закрыли в Бишкеке. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 7 февраля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация, содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием специального оборудования) УК КР.

В тот же день произведен обыск в подвальном помещении многоквартирного жилого дома на улице Медерова, 46, где проводились азартные игры в покер.

В настоящее время ведется следствие.

Ранее покерный клуб закрыли на улице Токомбаева.