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Таджикистан в одностороннем порядке закрыл пункт пропуска на границе в Баткене

Таджикистан в одностороннем порядке закрыл пункт пропуска на границе в Ляйлякском районе Баткенской области. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что таджикская сторона временно остановила пропуск граждан, транспорта и грузов на КПП «Кулунду-автодорожный».

«КПП «Кулунду-автодорожный» является международным пунктом пропуска, поэтому введенные ограничения не касаются граждан третьих стран. Сегодня пограничники РТ закрыли для проезда мост в местности Сай Ляйлякского района и выставили там пограничные наряды, увеличив число военнослужащих. Жители этого села построили мост через канал Сада (Гуляндоз) для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы. При этом, по словам местных жителей, таджикские пограничники создают трудности школьникам при передвижении», — сообщили в ГПС.

В службе отметили, что пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу, основная тема которой — стабилизация обстановки на кыргызско-таджикском участке границы. 
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