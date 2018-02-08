В Джалал-Абадской области задержаны экстремисты

Сотрудники МВД КР в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Сузакском районе Джалал-Абадской области 3 февраля задержали четырех активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержаны 39-летний И.Л., 41-летний К.У., 55-летний Д.Ш. и 45-летний К.У., у которых во время санкционированных обысков по месту их жительства изъяты экстремистские материалы РЭО.

По изъятым материалам назначена религиоведческая экспертиза, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.