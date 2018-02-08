После драки из Кыргызского военного лицея отчислили 13 курсантов

После драки из Кыргызского национального военного лицея имени Д. Асанова отчислили 13 курсантов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госкомитете по делам обороны.

По их данным, после инцидента от занимаемых должностей отстранили также двух офицеров.

«В настоящий момент проводится расследование на уровне ГКДО. На уровне лицея оно завершено. Устав позволяет учебному заведению отчислять курсантов, а увольнять офицеров — это прерогатива Госкомитета», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 февраля два курсанта военного лицея имени Д. Асанова самовольно ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. На защиту решили встать другие курсанты, из-за чего завязалась драка.