11:00
-8
USD 68.58
EUR 84.89
RUB 1.20
Происшествия

После драки из Кыргызского военного лицея отчислили 13 курсантов

После драки из Кыргызского национального военного лицея имени Д. Асанова отчислили 13 курсантов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госкомитете по делам обороны.

По их данным, после инцидента от занимаемых должностей отстранили также двух офицеров.

«В настоящий момент проводится расследование на уровне ГКДО. На уровне лицея оно завершено. Устав позволяет учебному заведению отчислять курсантов, а увольнять офицеров — это прерогатива Госкомитета», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 февраля два курсанта военного лицея имени Д. Асанова самовольно ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. На защиту решили встать другие курсанты, из-за чего завязалась драка
Ссылка:
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Караколец до смерти избил собутыльника
Драку с курсантами военного лицея затеяли школьники
Дракой учащихся военного лицея и школы № 72 займется Госкомитет по делам обороны
В прямом эфире подрались телеведущие Максим Шевченко и Николай Сванидзе
Туристов в Караколе «грузят» местные и устроили им 90-е годы
Высокие отношения. В Беловодском депутаты избили заместителя главы айыл окмоту
В Таласской области в массовой драке погиб подросток
Ссора сокамерников. Ударил ножом и получил дополнительный срок
В Бишкеке подрались муниципальный служащий и сотрудник обменного бюро
В Бишкеке избили оператора телеканала НТС и его родственников
Популярные новости
Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в&nbsp;разбое Двух сотрудников ГУБОП МВД обвиняют в разбое
Митингующие около мэрии требуют от&nbsp;Генпрокуратуры проверить выдачу участков Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков
В&nbsp;США подстреленный гусь &laquo;отомстил&raquo; охотнику В США подстреленный гусь «отомстил» охотнику
Более 17&nbsp;миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана Более 17 миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom