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Жители Тогуз-Торо требуют остановить строительство золотоизвлекательной фабрики

Жители района Тогуз-Торо требуют остановить строительство золотоизвлекательной фабрики. Об этом ИА «24.kg» сообщил руководитель аппарата районного акимиата Табылды Салиманов.

Сегодня жители района вышли на митинг с одним требованием: приостановить деятельность компании «Джи Эл Макмал девелопинг», которая строит золотоизвлекательную фабрику. Митингующие считают, что фабрика может нанести серьезный урон экологии.

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«Люди думают, что на фабрику соберут концентрат золота со всей страны и будут тут перерабатывать. Несмотря на заключение соответствующих органов, они продолжают говорить об опасности промышленности для экологии и здоровья местных жителей. Обращение граждан передадим в соответствующие органы, а они примут решение», — рассказал Табылды Салиманов.

Это уже второй митинг против строительства данной фабрики. Первая акция протеста жителей района прошла 1 февраля.

В сентябре 2017 года на территории комбината «Макмалзолото» начали строительство золотоизвлекательной фабрики «Джи Эл Макмал девелопинг». Объект планируют сдать в первом квартале.
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