Жители Тогуз-Торо требуют остановить строительство золотоизвлекательной фабрики

Жители района Тогуз-Торо требуют остановить строительство золотоизвлекательной фабрики. Об этом ИА «24.kg» сообщил руководитель аппарата районного акимиата Табылды Салиманов.
Сегодня жители района вышли на митинг с одним требованием: приостановить деятельность компании «Джи Эл Макмал девелопинг», которая строит золотоизвлекательную фабрику. Митингующие считают, что фабрика может нанести серьезный урон экологии.
Это уже второй митинг против строительства данной фабрики. Первая акция протеста жителей района прошла 1 февраля.
В сентябре 2017 года на территории комбината «Макмалзолото» начали строительство золотоизвлекательной фабрики «Джи Эл Макмал девелопинг». Объект планируют сдать в первом квартале.