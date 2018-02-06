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Кыргызстанку подозревают в причастности к пропаже 11-летнего сына в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга вчера арестовал 39-летнюю гражданку Кыргызстана Мунавар Назарову. Вместе с ней арестован и ее 20-летний зять, сообщили российские СМИ.

Как отмечается, женщину подозревают в причастности к исчезновению вечером 26 января на Витебском проспекте ее сына, 11-летнего Салмона Мадумарова.

По одной из версий 39-летняя женщина замешана в убийстве мальчика, по другой — знает, где сейчас ребенок, но не хочет сотрудничать с полицией. Предполагается, что она его отправила в ортодоксальное медресе в Турцию.

Женщина проживала в Санкт-Петербурге полтора года. В полицию обратился отец мальчика, гражданин Кыргызстана. По его словам, ребенок вышел погулять и собирался поиграть в футбол с друзьями. Больше его не видели.
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