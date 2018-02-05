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Более 17 миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ задержали четырех граждан стран СНГ, предлагавших взятку в 100 тысяч евро и более $138 тысяч. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По данным спецслужб, иностранные граждане, пребывая на территории Кыргызстана, занимались организацией так называемого ложного транзита табачных изделий и других товаров посредством оформления фиктивных документов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 210 («Уклонение от уплаты таможенных платежей»), 304 («Подстрекательство к злоупотреблению должностным положением»), 314 («Дача взятки») УК КР.

Расследование продолжается. 
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