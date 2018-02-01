Члена ОПГ Доо вернули на зону. Верховный суд отменил его освобождение

Верховный суд отменил решение Ленинского районного суда об условно-досрочном освобождении Чингиза Жумагулова, известного в криминальных кругах как Доо (Дөө). Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что Жумагулова сегодня водворили в исправительную колонию № 3.

Напомним, Чингиза Жумагулова осудили на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека 6 января 2017 года. Бишкекский городской суд назначил ему наказание в виде 13 лет, а Верховный — и вовсе сократил срок до 7 лет лишения свободы. Помимо этого, суд применил амнистию, и, так как Доо отсидел половину срока, его выпустили на свободу в январе этого года.