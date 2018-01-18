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Происшествия

Гуманный суд! Как получить за убийство 18 лет и выйти на свободу через год

Состоящий на учете МВД как член ОПГ Чингиз Жумагулов, известный по прозвищу Доо (Дөө), вышел на свободу 17 января. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на начальника Третьего управления Службы криминальной милиции Нурлан Таштан уулу.

По его словам, суд освободил Жумагулова досрочно.

Чингиза Жумагулова осудили на 18 лет лишения свободы за соучастие в убийстве, применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и создание преступной группировки. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека 6 января 2017 года.

Его адвокаты обжаловали приговор.

В апреле 2016-го в столице на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки неизвестные обстреляли автомобиль. Мужчина, находившийся в авто, получил ранения, но выжил.

Позже милиция установила причастность к этому преступлению Чингиза Жумагулова и объявила его в розыск. Его задержали 10 июня 2016 года.

Бишкекский городской суд сократил Чингизу Жумагулову срок лишения свободы до 13 лет.
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