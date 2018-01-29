Раненый на границе кыргызстанец при задержании пытался убежать от пограничников

Житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области перешел кыргызско-узбекскую границу во время выпаса мелкого рогатого скота. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.

«Как сообщил пограничный представитель РУз, кыргызстанца обнаружил узбекский пограничный наряд, и при задержании он пытался убежать с территории Узбекистана в Кыргызстан. Узбекская сторона подчеркнула, что их пограничники вынужденно применили оружие, так как окрики и требования остановиться нарушитель проигнорировал. В результате кыргызстанец получил ранение бедра левой ноги», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве добавили, что пограничные представители обеих стран провели переговоры, по итогам которых принято решение о передаче нарушителя кыргызской стороне после завершения расследования и его выздоровления. Пограничный представитель Кыргызстана договорился о том, чтобы родственники раненого имели возможность посещать его в больнице.