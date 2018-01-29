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В Ала-Буке пастух незаконно пересек границу. Пограничники РУз ранили его в ногу

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области кыргызстанец незаконно пересек кыргызско-узбекскую границу. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким района Сонунбек Акпаралиев.

По его словам, гражданина Кыргызстана, 37-летнего Асана Усенбаева ранили в ногу узбекистанские пограничники.

«Известно, что мужчина перешел границу на неописанном участке в местности Кок-Серек. Пограничники РУз сделали предупредительные выстрелы. Однако наш гражданин на них не отреагировал, и военнослужащие открыли огонь на поражение. В настоящее время Усенбаев находится в больнице Наманганской области. В ближайшее время его перевезут в Кыргызстан», — рассказал Акпаралиев.
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