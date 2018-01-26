В Бишкеке с начала года от переохлаждения на улице скончались 15 человек. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

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По данным ведомства, все погибшие — бездомные.

«С начала года по Бишкеку мертвыми на улице было обнаружено 15 человек. Согласно заключению судмедэкспертизы, они умерли от переохлаждения. На прошлой неделе при проведении профилактических мероприятий выявлено 239 человек, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством», — сообщили в ГУВД.

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Уточняется, что 22 бездомных отправили в приют «Коломто». 25 человек за нарушение общественного порядка — в приемник-распределитель. Ежедневно сотрудники столичной милиции проводят рейды, проверяют подвальные и чердачные помещения теплотрассы, канализационные люки.

В пресс-службе также отметили, что с начала года сотрудниками мобильного батальона спасено 85 человек, которые замерзали на улице. В их числе были и люди без определенного места жительства.