14:52
-15
USD 68.40
EUR 84.82
RUB 1.22
Происшествия

В Бишкеке с начала года от переохлаждения на улице скончались 15 человек

В Бишкеке с начала года от переохлаждения на улице скончались 15 человек. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Читайте по теме
Как пережить аномальные морозы: правила поведения

По данным ведомства, все погибшие — бездомные.

«С начала года по Бишкеку мертвыми на улице было обнаружено 15 человек. Согласно заключению судмедэкспертизы, они умерли от переохлаждения. На прошлой неделе при проведении профилактических мероприятий выявлено 239 человек, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством», — сообщили в ГУВД.

Читайте по теме
Пустят ли обычного прохожего погреться в офис в Бишкеке — эксперимент

Уточняется, что 22 бездомных отправили в приют «Коломто». 25 человек за нарушение общественного порядка — в приемник-распределитель. Ежедневно сотрудники столичной милиции проводят рейды, проверяют подвальные и чердачные помещения теплотрассы, канализационные люки.

В пресс-службе также отметили, что с начала года сотрудниками мобильного батальона спасено 85 человек, которые замерзали на улице. В их числе были и люди без определенного места жительства.
Ссылка:
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
Пассажир попросил у таксиста телефон позвонить, сбежал вместе с соткой
В Бишкеке парень, украв деньги из кафе, купил две машины
Милиционер в Бишкеке снял на видео труп девушки и распространял его по WhatsApp
Найденный возле БЧК в Бишкеке ребенок умер от переохлаждения
В Бишкеке украли девушку. Белый «Степвагон» еще не нашли
В Бишкеке украли девушку. Ищут белый «Степвагон»
Мужчину, пинавшего ребенка, задержали в Бишкеке
Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
В Бишкеке зарезали оперативника Первомайского РУВД
Популярные новости
Пакистанец-мошенник зарабатывал на&nbsp;прилетающих в&nbsp;Кыргызстан иностранцах Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с&nbsp;милиционера и&nbsp;угрожал &laquo;закрыть&raquo; его Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
Автобус с&nbsp;гражданами Кыргызстана замерз в&nbsp;Казахстане Автобус с гражданами Кыргызстана замерз в Казахстане
В&nbsp;Чуйском областном роддоме женщина после операции впала в&nbsp;кому и&nbsp;умерла В Чуйском областном роддоме женщина после операции впала в кому и умерла
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom