С 19 по 22 января проведен рейд «Крутой» по выявлению нарушений должностными лицами государственных органов правил дорожного движения. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, на штрафстоянки помещено 46 единиц транспортных средств. Составлено 354 административных протокола, в том числе 13 за управление транспортным средством с тонировкой на лобовом стекле или боковых стеклах передних дверей, 6 за самовольно установленные устройства специальных звуковых и световых сигналов. 32 водителя ехали без документов, 26 — в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Надзорный орган столицы проводит работу по выявлению должностных лиц государственных органов из установленных нарушителей дорожного движения.