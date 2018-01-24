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Происшествия

В полку спецназначения «Шумкар» вновь проверки. Уволены сотрудники МВД

Новым сотрудникам полка специального назначения «Шумкар» МВД КР (Ош) незаконно перечисляли отпускные, а потом присваивали их. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2017-го присвоен 1 миллион 827 тысяч 200 сомов.

По итогам служебного расследования сотрудники финансовой службы О.Э. и О.М. уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении руководителей подразделения приняты меры строгого дисциплинарного наказания, заместитель командира подразделения И.Б. освобожден от занимаемой должности, командир подразделения А.Н. наказан в дисциплинарном порядке.

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Генеральная прокуратура даст юридическую оценку по собранным материалам.

Дальнейшее пребывание в органах внутренних дел сотрудников ПСН МВД КР, допустивших нарушения, будет рассматриваться по итогам следствия, сообщили в пресс-службе.
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