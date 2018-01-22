У пяти задержанных в ночном клубе «Гараж» выявили наличие наркотиков в крови. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что всего освидетельствование в наркологии прошли 35 человек.
«Наркологи брали анализ у задержанных на наличие в крови марихуаны. У пяти из 35 человек тест оказался положительным. Основными подозреваемыми в сбыте наркотиков проходят диджей и администратор заведения», — сообщили правоохранители.
Напомним, в ночь с 20 на 21 января милиция провела обыск в ночном клубе «Гараж». У посетителей найдены наркотики.