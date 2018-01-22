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У пяти задержанных в ночном клубе «Гараж» выявили наличие наркотиков в крови

У пяти задержанных в ночном клубе «Гараж» выявили наличие наркотиков в крови. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что всего освидетельствование в наркологии прошли 35 человек.

«Наркологи брали анализ у задержанных на наличие в крови марихуаны. У пяти из 35 человек тест оказался положительным. Основными подозреваемыми в сбыте наркотиков проходят диджей и администратор заведения», — сообщили правоохранители.

Напомним, в ночь с 20 на 21 января милиция провела обыск в ночном клубе «Гараж». У посетителей найдены наркотики.
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