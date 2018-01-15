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Происшествия

Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек

В результате драки с поножовщиной в школе российского города Пермь, по уточненным данным, пострадали 15 человек. Как пояснили в региональном Министерстве здравоохранения, на данный момент 12 человек госпитализированы, сообщило издание rg.ru.

В частности, женщина (учитель) и двое молодых людей 15 и 16 лет направлены в городскую клиническую больницу, где им проводят операции. Остальные пострадавшие осмотрены врачами. У них обнаружены незначительные поверхностные травмы.

Сегодня в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия.

Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Учеба в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы.

Как отмечает Life, одним из организаторов нападения на учеников школы № 127 назван Лев Б., которому 16 лет. Незадолго до нападения он удалил все фотографии и записи в соцсети «ВКонтакте». Однако видео стирать не стал. Любопытно, что среди них рассказ об автомате Калашникова, а также ролик, связанный с нападением на школу «Колумбайн».
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