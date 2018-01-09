В Московской области убиты два кыргызстанца. Осторожно, фото

В Московской области близ аэропорта «Жуковский» найдены трупы граждан Кыргызстана. Об этом сообщил заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами на территории государств — участников СНГ от МВД КР Аскат Алиев.

По его словам, 29 декабря 2017 года 37-летний Ж.И.Т. и 38-летний М.М.М. вышли из дома и не вернулись. Оба проживали в Москве.

«На следующий день после того, как мужчины пропали, их родные обратились в полицию. 30 декабря в городе Жуковском на берегу реки Москвы рыбаки нашли труп М.М.М. А 7 января там же обнаружили труп второго пропавшего без вести мужчины.