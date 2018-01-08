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Происшествия

В селе Аламудун насмерть сбили ребенка. Еще одна женщина в реанимации

В селе Аламудун насмерть сбили ребенка. Женщина,  также попавшая под машину, в реанимации. Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор по здравоохранению по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее словам, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 7.45.

На место ДТП прибыла скорая помощь. Медики констатировали смерть ребенка в возрасте примерно 5 лет. Женщина примерно 45-50 лет доставлена в Чуйскую областную больницу, сейчас она в реанимации с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и травматический шок».

Представители ГУОБДД Чуйской области недоступны для комментариев.
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