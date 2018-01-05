В Копенгагене украдена самая дорогая в мире бутылка водки

В Копенгагене украдена бутылка водки стоимостью $1,3 миллиона, сообщили vesti.ru. Владелец бара водочный коллекционер рассказал, что вор пробыл внутри всего три минуты. Он точно знал, за чем шел — за сделанной из золота и серебра шестикилограммовой бутылкой водки «Руссо-Балт». Она считается самой дорогой в мире.

Хозяин заявил, что он в отчаянии. «Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции, — сказал он. — Из 1200 моих бутылок водки эта была совершенно особенной».

Ограбленный датчанин подозревает, что за кражей стоит его бывший сотрудник. Он мог изготовивить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом.

Владелец отметил, что золотую бутылку он полгода назад взял напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, которая занимается производством бронированных автомобилей. Компания позиционируется как продолжательница традиций знаменитой дореволюционной автомобильной марки «Руссо-Балт», передало РИА «Новости».

Грабителя запечатлели камеры видеонаблюдения. Полиция Копенгагена ведет его поиски.

Украденная бутылка сделана из розового, белого и желтого золота. Она украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт». Пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи.