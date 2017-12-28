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Происшествия

На школьной дискотеке в Кегети отравились 110 человек

На школьной дискотеке в Кегети отравились 110 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их данным, накануне в больницу обратились 110 человек, в том числе 4 учителя, остальные — школьники. После обследования 38 человек остались в стационаре на лечении, в том числе 6 были отправлены в реанимацию. К вечеру в реанимации остались только трое детей.

На данный момент 35 человек уже выписаны домой, трое пациентов из реанимации переведены в палату. Их состояние удовлетворительное.

Все они отравились угарным газом. На дискотеке отключили свет, работал генератор на бензине.
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