На 192-м километре автодороги Бишкек — Ош из-за обильного снегопада сегодня сошла лавина. Под снегом остались два автомобиля, сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, угрозы для жизни водителей и пассажиров нет. Сейчас там работает спецтехника. Кроме того, в Таласе сильный шквальный ветер. Некоторые дома уже остались без кровли.

«По всей республике ухудшение погодных условий. Сейчас срочно организуется штаб, чтобы оперативно реагировать на последствия непогоды. Просим депутатов быстрее рассмотреть наши вопросы, чтобы мы могли отправиться на рабочие места», — заявил Кубатбек Боронов.