Из-за мокрого снега без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, обильный снегопад и ветер в Чуйской и Таласской областях стали причиной отключения электроэнергии. Под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода. На отдельных участках воздушных линий электропередачи произошел схлест проводов, повредились изоляторы.

Разбушевавшаяся ночью стихия привела к отключению электроэнергии в Токмаке, Чуйском, Ысык-Атинском, Аламудунском, Сокулукском, Московском, Жайылском, Панфиловском районах Чуйской области, в Манасском, Кара-Бууринском районах Таласской области.