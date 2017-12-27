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Происшествия

Из-за мокрого снега без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей

Из-за мокрого снега без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, обильный снегопад и ветер в Чуйской и Таласской областях стали причиной отключения электроэнергии. Под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода. На отдельных участках воздушных линий электропередачи произошел схлест проводов, повредились изоляторы.

Разбушевавшаяся ночью стихия привела к отключению электроэнергии в Токмаке, Чуйском, Ысык-Атинском, Аламудунском, Сокулукском, Московском, Жайылском, Панфиловском районах Чуйской области, в Манасском, Кара-Бууринском районах Таласской области.
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