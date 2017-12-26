В Бишкеке сбили мальчика. Водитель повез его в больницу, ребенка не могут найти

В Бишкеке сбили ребенка. Водитель повез его в больницу, теперь мальчика не могут найти. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Надежда Хохлова.

«Сегодня в 12.54 на перекрестке улиц Ворошилова и Чолпон-Атинской был сбит мальчик 7-10 лет. Он пролетел несколько метров и ударился головой о землю. Водитель выскочил из авто и стал собирать обломки радиаторной решетки. Собирался уехать. Очевидцы засняли его машину на фото и сообщили о происшествии в ГАИ. Ребенок тем временем кричал от боли. Водитель положил его на заднее сидение в салон машины и сказал, что повезет его в ближайшую — пятую поликлиннику. И пропал!» - написала она.

Надежда Хохлова также сообщила, что очевидцы сообщили о происшествии, перезвонил сотрудник УОБДД по имени Нурлан и стал выяснять подробности. «Потом он позвонил в третью детскую, в клинику Акрамова и съездил в пятую поликлинику. Нигде ребенка не было», — пишет она.

«Я разговаривала с Нурланом. Он сказал, что ребенка так и не обнаружили. Спросила у него, объявлен ли план «Перехват»? Он ответил, что перезвонит, и сбросил вызов. Сейчас трубку не берет. Нужно срочно искать ребенка. Если он вообще живой. Мог скончаться от полученных травм или кровотечения. А водитель в шоке мог начать скрывать это», — указано в сообщении.