В Джалал-Абадской области подростка, изнасиловавшего первоклассника, не смогли привлечь к ответственности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в областном УВД.

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По их данным, факт изнасилования подтвердился. Однако в связи с тем, что семиклассник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, его не смогли наказать.

«В связи с тем, что обвиняемому в преступлении сейчас 13 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано», — сообщили в ведомстве.

Отметим, в Кыргызстане уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления исполнилось 16 лет. В отношении лиц, достигших 14 лет, уголовное дело может быть возбуждено за преступления особой тяжести.