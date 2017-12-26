20:55
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Происшествия

Подростка, изнасиловавшего первоклассника, не смогли привлечь к ответственности

В Джалал-Абадской области подростка, изнасиловавшего первоклассника, не смогли привлечь к ответственности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в областном УВД.

Читайте по теме
В Джалал-Абадской области подростка обвиняют в изнасиловании первоклассника

По их данным, факт изнасилования подтвердился. Однако в связи с тем, что семиклассник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, его не смогли наказать.

«В связи с тем, что обвиняемому в преступлении сейчас 13 лет, в возбуждении уголовного дела было отказано», — сообщили в ведомстве.

Отметим, в Кыргызстане уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления исполнилось 16 лет. В отношении лиц, достигших 14 лет, уголовное дело может быть возбуждено за преступления особой тяжести.
Ссылка:
просмотров: 2601
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчину, изнасиловавшего 10-летнего ребенка, приговорили к 21 году тюрьмы
В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки в СИЗО решили не помещать
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней водворили в СИЗО
Полиция Москвы подозревает кыргызстанца в изнасиловании 16-летней девушки
Кыргызстанский мигрант изнасиловал студентку из Зеленограда
В Иссык-Кульской области по подозрению в изнасиловании задержан милиционер
Изнасиловавших и сбривших волосы женщине осудили на 8 и 13 лет
Подозреваемый в попытке изнасилования ребенка помещен в СИЗО-1
В Бишкеке 18-летний парень пытался изнасиловать полуторагодовалую девочку
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке сбили девушку прямо на&nbsp;пешеходном переходе «Агент 024»: В Бишкеке сбили девушку прямо на пешеходном переходе
В&nbsp;Китае казнили наркоторговцев и&nbsp;убийц на&nbsp;глазах у&nbsp;тысяч людей В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч людей
Высокие отношения. В&nbsp;Беловодском депутаты избили заместителя главы айыл окмоту Высокие отношения. В Беловодском депутаты избили заместителя главы айыл окмоту
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке