После проверки Антикоррупционной службы три сотрудника МВД Кыргызстана уволены

Сотрудники СВР МВД совместно с АКС ГКНБ выявили факт незаконного перечисления и присвоения денежных средств в полку специального назначения «Шумкар». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, должностные лица подразделения незаконно выплатили отпускные вновь принятым сотрудникам полка «Шумкар» МВД КР на 850 тысяч 200 сомов за период с 1 января по 1 декабря 2017 года.

По итогам служебного расследования сотрудники финансовой службы — старший лейтенант милиции И.А., майор милиции И.Ч., а также сотрудник отдела кадров капитан милиции Т.С. — уволены из органов внутренних дел КР по отрицательным мотивам.

В отношении руководителей подразделения приняты меры строгого дисциплинарного наказания. Ряд командиров рот, инспекторов материально-технического обеспечения освободили от должности.

Материалы служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру для юридической оценки. Дальнейшее пребывание в органах внутренних дел сотрудников, допустивших нарушения, рассмотрят по итогам следствия.