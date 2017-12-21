В Мельбурне внедорожник врезался в группу пешеходов. Пострадали 19 человек

В австралийском городе Мельбурне белый внедорожник врезался в группу пешеходов. По последним данным, пострадали 19 человек, сообщили мировые СМИ.
По данным The Daily Telegraph, 12 человек госпитализировали. Среди пострадавших есть дети. Их в тяжелом состоянии доставили в больницы.
ЧП произошло недалеко от железнодорожного вокзала «Флиндерс-стрит стейш».
По словам одного из очевидцев, машина сбивала всех на своем пути и даже не пыталась затормозить. Полиция заявила, что водитель задержан, сообщило ВВС.
В полиции пока не уточняют, может ли инцидент иметь отношение к терроризму. Ранее автомобили нередко использовались сторонниками сирийских исламистов для нападения на мирных жителей европейских городов.