В Мельбурне внедорожник врезался в группу пешеходов. Пострадали 19 человек

В австралийском городе Мельбурне белый внедорожник врезался в группу пешеходов. По последним данным, пострадали 19 человек, сообщили мировые СМИ.

По данным The Daily Telegraph, 12 человек госпитализировали. Среди пострадавших есть дети. Их в тяжелом состоянии доставили в больницы.

BREAKING: At least five people are laying motionless on Flinders St after an incident apparently involving a car at Elizabeth St intersection @theheraldsun. pic.twitter.com/rU1gKMEFZL — Sophie Smith (@SophieSmith86) 21 декабря 2017 г.

ЧП произошло недалеко от железнодорожного вокзала «Флиндерс-стрит стейш».

По словам одного из очевидцев, машина сбивала всех на своем пути и даже не пыталась затормозить. Полиция заявила, что водитель задержан, сообщило ВВС.

Driver arrested after car hits 15 pedestrians on Melbourne's Flinders Street https://t.co/0WWaX4cBZV pic.twitter.com/Pq0EIMGenj — SBS News (@SBSNews) 21 декабря 2017 г.

В полиции пока не уточняют, может ли инцидент иметь отношение к терроризму. Ранее автомобили нередко использовались сторонниками сирийских исламистов для нападения на мирных жителей европейских городов.