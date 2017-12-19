22:09
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Происшествия

Еще 20 тонн мандаринов из Таджикистана задержаны на границе

Сотрудники Оперативной таможни «Юг» предотвратили незаконный ввоз мандаринов из Таджикистана. Об этом сообщили в ГТС КР.

По их данным, сотрудники таможни в районе села Джапалак проверили машину «Вольво FH16» с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина России Т.К.К.

При осмотре грузового отсека обнаружены деревянные ящики со свежими мандаринами (20 тонн 832 килограмма) на 937 тысяч 440 сомов, которые были ввезены на территорию ЕАЭС из Таджикистана помимо  таможенного контроля.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

Напомним, накануне ГТС КР сообщала о задержании 22 тонн мандаринов.
Ссылка:
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 23 тонны мандаринов из Таджикистана задержали на границе с Кыргызстаном
Кыргызстанец пытался незаконно ввезти в страну 15 тонн китайского мяса
Почти полмиллиона долларов пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан
Очередная афера с дорогим авто. В бюджет Кыргызстана вернули 1,4 миллиона сомов
Департамент регистрации транспорта выдал госномер по поддельным документам
В Бишкеке обнаружили сигареты с акцизными марками Таджикистана
Проводники поезда «Бишкек — Екатеринбург» пытались провезти холодное оружие
В Таджикистане задержали контрабандный уголь из Кыргызстана
В Россию под видом кыргызских пытались провезти санкционные груши
Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Россию две тонны насвая
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank