Еще 20 тонн мандаринов из Таджикистана задержаны на границе

Сотрудники Оперативной таможни «Юг» предотвратили незаконный ввоз мандаринов из Таджикистана. Об этом сообщили в ГТС КР.

По их данным, сотрудники таможни в районе села Джапалак проверили машину «Вольво FH16» с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина России Т.К.К.

При осмотре грузового отсека обнаружены деревянные ящики со свежими мандаринами (20 тонн 832 килограмма) на 937 тысяч 440 сомов, которые были ввезены на территорию ЕАЭС из Таджикистана помимо таможенного контроля.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

Напомним, накануне ГТС КР сообщала о задержании 22 тонн мандаринов.