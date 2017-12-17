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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП на трассе Бишкек — Ош

Накануне, 16 декабря, на 325-м километре автодороги Бишкек - Ош произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки «Хонда Степвагон» и «Хюндай Гетц».

По данным пресс-центра Минздрава, в результате аварии пострадали 10 человек, 7 из которых погибли на месте, в  том числе двое детей.

Трое пострадавших доставлены в Токтогульскую территориальную больницу. Все они находятся в реанимации. Двое из них, в том числе беременная, в крайне тяжелом состоянии.

По линии санавиации из Бишкека в Токтогульскую больницу направлены узкие специалисты: нейрохирург, окулист, челюстно-лицевой хирург, реаниматолог.

Все тела погибших опознаны и переданы родственникам.
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