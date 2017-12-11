Тревожные итоги года. В Оше выявлено более 300 попыток суицида среди подростков

В Оше за 11 месяцев 2017 года выявлено более 300 попыток суицида среди подростков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД.

По их данным, накануне поступило сообщение, что 12-летняя девочка выпила димедрол. Она госпитализирована в Ошскую городскую больницу.

По сообщению врачей, состояние девочки оценивается как тяжелое. Она в реанимации. Оперативники выясняют, что послужило причиной попытки самоубийства. В ГУВД добавили, что зарегистрировано 20 смертей, наступивших в результате суицида, но за какой период, в милиции не уточняют.