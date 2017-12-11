13:23
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Происшествия

Тревожные итоги года. В Оше выявлено более 300 попыток суицида среди подростков

В Оше за 11 месяцев 2017 года выявлено более 300 попыток суицида среди подростков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД. 

По их данным, накануне поступило сообщение, что 12-летняя девочка выпила димедрол. Она госпитализирована в Ошскую городскую больницу.

По сообщению врачей, состояние девочки оценивается как тяжелое. Она в реанимации. Оперативники выясняют, что послужило причиной попытки самоубийства.  В ГУВД добавили, что зарегистрировано 20 смертей, наступивших в результате суицида, но за какой период, в милиции не уточняют. 
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали главу ОсОО «Евробитум ТК» по подозрению в мошенничестве
Милиционеры в Бишкеке отпустили наркоманов за взятку
В городе Майлуу-Суу повесился восьмиклассник
В Чуйской области 18-летний парень убил случайного попутчика
По факту убийства 17-летнего студента в городе Ош задержали шесть человек
Житель Сокулука в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину
В Кара-Балте милиционер попытался зарезать себя кухонным ножом
Жестокое обращение с малышом. Жена просит отпустить мужа и не наказывать строго
В селе Кой-Таш милиционер выстрелил себе в голову из автомата
В городе Ош от побоев скончался 12-летний мальчик. По подозрению задержали отца
Популярные новости
Личности погибших в&nbsp;ДТП на&nbsp;трассе Алматы&nbsp;&mdash; Бишкек устанавливают Личности погибших в ДТП на трассе Алматы — Бишкек устанавливают
28&nbsp;бизнес-леди более 10&nbsp;часов толкали замерзший автобус на&nbsp;трассе в&nbsp;Казахстане 28 бизнес-леди более 10 часов толкали замерзший автобус на трассе в Казахстане
Жестокое обращение с&nbsp;малышом. Жена просит отпустить мужа и&nbsp;не&nbsp;наказывать строго Жестокое обращение с малышом. Жена просит отпустить мужа и не наказывать строго
Водитель въехал в&nbsp;группу школьников. Погиб ребенок Водитель въехал в группу школьников. Погиб ребенок
Бизнес
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!