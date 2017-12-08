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Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли кыргызстанцы

В Самарской области 7 декабря около 5.00 на 82-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, в котором погибли два кыргызстанца. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

По информации ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии погибли двое мужчин — водитель и пассажир, два других пассажира — женщина и ребенок — бригадой скорой помощи с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По информации российских СМИ, по предварительной информации полицейских, 36-летний водитель грузовика «Урал», двигавшийся в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo под управлением 28-летнего мужчины. В результате аварии водитель и пассажир Volvo скончались.

Посольством уже установлена связь с родственниками пострадавших в результате ДТП. Выяснилось, что погибшие и пострадавшие лица являются гражданами КР. В настоящее время посольство совместно с представителями кыргызской диаспоры в Самарской области прорабатывает вопрос отправки тел погибших в Кыргызстан.

Как сообщается, информация о возбуждении уголовного дела по ДТП отсутствует. Также выясняется местонахождение женщины с ребенком с целью оказания необходимой помощи в лечении.

Вопрос взят на контроль посольства.
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