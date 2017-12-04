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Происшествия

На трассе Алматы — Бишкек перевернулся пассажирский автобус. Двое погибли

На трассе Алматы — Бишкек в кювет перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщил портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

ДТП произошло у села Узынагаш сегодня около 8.00 на 62-м километра автодороги Алматы — Бишкек. По поступившей информации, на месте аварии погибли два человека. В больницу села с различными травмами доставили десять человек, среди которых один несовершеннолетний. На месте происшествия продолжают работать полицейские.

Автобус, в салоне которого находились 43 человека, направлялся из Шымкента в Алматы. По предварительной версии, 41-летний водитель допустил опрокидывание, не справившись с управлением в условиях гололеда.

По факту ДТП началось расследование.
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