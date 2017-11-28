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Происшествия

В Кыргызстане задержали преступников, продавших иностранцам поддельные паспорта

Оперативники УСБНОН МВД задержали на юге Кыргызстана преступников, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных паспортов. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в ноябре оперативники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Ошу и области выявили факты изготовления и сбыта поддельных документов. В результате оперативно-разыскных работ разоблачена преступная группа из жителей Джалал-Абадской области, занимавшаяся изготовлением и сбытом фальшивых загранпаспортов и других документов.

Задержаны трижды судимый за мошенничество и подделку документов житель Сузакского района К.А., 1962 года рождения, и Х.З., 1987 года рождения.

При личном досмотре у одного из задержанных обнаружены поддельные документы. Изъятый загранпаспорт на имя гражданина Кыргызстана трудно отличить от подделки. Назначена соответствующая экспертиза.

По оперативным данным, преступники причастны к изготовлению большого количества документов, удостоверяющих личность, и сбыту их иностранным гражданам.

Возбуждено уголовное дело.

Задержанных поместили в ИВС, однако через два дня постановлением Ошского городского суда отпустили под домашний арест. По данным УСБНОН, решение суда обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

Проходят следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных преступлений и выявлению других участников группы.
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