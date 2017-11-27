В Бишкеке обнаружили сигареты с акцизными марками Таджикистана

На складе в Бишкеке выявлен факт контрабандной поставки сигарет в Россию с акцизными марками Таджикистана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

По ее данным, в ГСБЭП поступило заявление от директора ОсОО «С» гражданки Д.Ж. о принятии мер в отношении лиц, которые под видом отправки груза (обуви) осуществляют поставку сигарет с акцизными марками Таджикистана.

Фото пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в складском помещении обнаружена и изъята табачная продукция Fast без акцизных марок, с акцизными марками Таджикистана — LM, Kent, Marlboro, Camel, Parliament.

Общая сумма изъятой табачной продукции составила 359 тысяч 908 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.