Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР

«Угнанный у казахстанца еще в начале 2017 года автомобиль неожиданно нашли у сотрудника Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Более полугода автомобиль отказываются вернуть в Казахстан, пишут казахстанские СМИ.

Сообщается, что Lexus 570 у жителя Алматы Сакена Ахметова угнали в феврале 2017 года.

«Полиция Казахстана искала автомобиль четыре месяца и нашла его в Кыргызстане, где новой хозяйкой значится гражданка этой страны, а водит машину брат девушки, сотрудник ГКНБ КР», — сообщают издания.

По информации, автомобиль стоимостью $65 тысяч угнали с авторынка в Алматинской области в середине февраля текущего года. Момент, как джип угоняют со стоянки, попал на камеры наблюдения.

Как сообщается, угнанный Lexus по линии Интерпол обнаружили на территории Кыргызстана еще в мае 2017 года. В ходе переписки кыргызские коллеги сообщили казахстанской полиции, что данный автомобиль приобрела жительница Бишкека А.А.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГУБОП МВД Кыргызстана джип был изъят у гражданки А. и водворен на специализированную стоянку. 26 мая следователем Главного следственного управления МВД КР Акунбековым инициирована экспертиза VIN-кода автомобиля.

«Экспертиза показала, что «следов изменения номера кузова представленной на исследование автомашины установлено не было». Иными словами, VIN-код внедорожника не перебивали.

30 мая компетентным органам КР направлено поручение об оказании казахской стороне правовой помощи по данному уголовному делу с постановкой конкретных вопросов, «осуществления санкционированной судом Карасайского района выемки автомашины для передачи сотрудникам УВД».

9 июня 2017 года Сакен Ахматов прибыл на штрафстоянку за своей машиной, ему отказали. Сотрудники учреждения, сославшись на то, что документы, представленные казахстанцем, не полностью оформлены, не отдали ему автомобиль.

Как сообщает издание, следователь ГСУ КР по распоряжению заместителя генпрокурора Кыргызстана хотел отдать автомобиль кыргызстанке А. на ответственное хранение. Лишь позже он узнал, что она хотела продать Lexus.

В ходе следствия выяснилось, что джип водил ее брат, сотрудник ГКНБ, а замгенпрокурора республики приходится ему тестем.

Как уточняет издание со ссылкой на владельца авто, Сакен Ахметов неоднократно писал в ГСУ МВД Кыргызстана просьбы о возврате автомобиля. Однако раз за разом он получает сообщения о том, что следователь сам решит, когда вернет автомобиль казахстанцу.

Вместе с тем на Сакена, по его словам, сегодня оказывается давление, чтобы он прекратил попытки вернуть свой автомобиль. Прошло уже семь месяцев, как автомобиль казахстанца находится в Бишкеке без всяких на то оснований. В связи с этим Сакен написал обращение на имя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с просьбой оказать содействие в восстановлении законных прав и защите интересов.

Как сообщает пресс-служба МВД Казахстана на запрос, ответа о следственных действиях по данному факту от компетентных органов КР не поступало.

10 октября 2017 года кыргызским правоохранительным органам направлено напоминание об активизации исполнения поручения об оказании правовой помощи по данному уголовному делу. Сроки досудебного расследования прерваны.