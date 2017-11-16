Мужчину, изнасиловавшего 10-летнего ребенка, приговорили к 21 году тюрьмы

В Джалал-Абадской области мужчину, изнасиловавшего ребенка, осудили на 21 год. Об этом ИА «24.kg» сообщили в областном суде.

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Напомним, 18 июня 2016 года по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего в Джалал-Абадской области был задержан житель села Сузак Г.П., 1958 года рождения, якобы являющийся имамом местной мечети.

Решением Сузакского районного суда его приговорили к 7 годам колонии усиленного режима, на 3 года лишили права заниматься педагогической деятельностью, занимать какую-либо должность в религиозной сфере.

Областная прокуратура обратилась с кассационной жалобой в вышестоящую инстанцию, обосновав свое решение тем, что действия обвиняемого были неправильно квалифицированы, вынесено мягкое наказание.

Пересмотрев дело, Сузакский районный суд признал подсудимого виновным в части 4 статьи 130 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица), а также по пункту 3 статьи 246 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта), статьи 299/2 (приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций).

Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.